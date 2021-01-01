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Карбалевич: Лукашенко прояснил свои планы

Александр Лукашенко прояснил свои планы, пишет политический аналитик Валерий Карбалевич.



Из его выступления в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии 31 декабря следует следующее.

Первое. На Всебелорусском народном собрании (ВНС) принимать Конституцию не будут.
 
Второе. Конституция будет приниматься на референдуме.

Третье. Лукашенко планирует придать ВНС конституционный статус.

Четвертое. "Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет"”

Пятое. Лукашенко опровергает версии, что его изберут председателем ВНС и передадут полномочия президента.
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