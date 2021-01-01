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ОБСЕ возглавила представительница Швеции

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.



Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Швеция, получающая в рамках ОБСЕ мандат на год, сменит Албанию. Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене.

По ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.
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