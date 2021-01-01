



VI Всебелорусское народное собрание пройдёт во Дворце Республики / Еврорадио





Услышав о том, что 11–12 февраля пройдёт VI Всебелорусское народное собрание, многие захотели выдвинуться туда делегатами. Но практически одновременно с новостями о том, что определена дата форума, стали появляться новости и о том, что делегаты от того или иного района уже избраны.





Как это происходило? Еврорадио связалось с некоторыми из тех, кто поедет на ВНС в Минск. Инициативу никто из наших собеседников не проявлял. Кто-то узнал о своем выдвижении уже 28 декабря — в тот же день, когда Лукашенко озвучил дату форума. Других избрали “без них”: один из делегатов находится на карантине из-за COVID-19 и о своём выдвижении узнал от Еврорадио. А выбирали делегатов не исходя из какой-то повестки или программы. О чём говорить на собрании, они собираются подумать в ближайший месяц.

Просто избрали

Директору ПУ "Горкигаз" Александру Белкину, чтобы стать делегатом Всебелорусского народного собрания, делать ничего не пришлось. Его просто избрали на совместном заседании райисполкома и районного Совета депутатов (депутатом которого является и Белкин).





— Кого выдвинули, значит, того выдвинули. Мы сами инициативу не проявляли, — рассказывает он Еврорадио.





О чём делегат собирается говорить на ВНС?





— Повестка у нас одна: должна быть у нас единая, сильная Беларусь. А программы ещё нет. Дело в том, что только 29 декабря [на следующий день после объявления даты ВНС. — Еврорадио] выбрали делегатом. И конкретной программы я не продумывал.





Делегат отмечает, что при формировании повестки будет опираться на запросы людей. Хотя в основном они касаются житейских дел.





— Мы собираемся ежемесячно с людьми. Их больше всего интересует, конечно, жизнь на селе. Там вопросов много: и бытовые, и дорожные, и благосостояние семей. Кого-то кто-то обижает на работе. Всякое есть. Вопросы повседневные, ничего политического.





Где-то денег не хватает бюджетных, допустим, дороги поправить, ремонт жилья сделать, если это коммунальное жильё.

“Сам себя я не предлагал”

Начальник филиала ДЭУ №79 "Могилёвавтодор" депутат облсовета Владимир Зайцев узнал о своём выдвижении 28 декабря — в тот же день, когда Лукашенко озвучил дату форума. О конкретных вопросах для VI Всебелорусского народного собрания он тоже говорить пока не готов.





— Я так понимаю, меня как депутата областного Совета предложили жители округа. Сам себя я не предлагал. Вопросы ещё готовим. Ещё у нас месяц впереди. Есть вопросы посерьёзнее, но пока их озвучивать я не буду. Есть вопросы от делегации, но это очень большие вопросы, которые надо решать, может быть, где-то парламенту, где-то правительству. Такие, это уже не людей вопросы.





Ещё один выдвинутый делегат — директор ОАО "Сож-Агро" и депутат Красногорского сельсовета Светлана Костричко, услышав от Еврорадио о том, что её избрали делегатом ВНС, говорит, что точно никуда не поедет.





— Я не знаю, меня никто никуда не приглашал. Это раз. А во-вторых, я далеко от Минска, на карантине. Поэтому никак не могу. У меня коронавирус.

Не от улицы, не от микрорайона

Итак, среди делегатов Всебелорусского народного собрания “чужих” не будет. В основном туда попадают депутаты местных Советов, избранные в 2018 году.





Обычному человеку попасть на ВНС не так просто.





Об этом в программе “Диалог в прямом эфире” телеканала “Мозырь” рассказала депутат Палаты представителей от 42-го Мозырского округа Валентина Назаренко:





— Кандидат от народа — это же и трудовые коллективы и общественные организации. Сложно ответить.

Как от народа? От какой-то организации должен быть, а не от улицы, не от микрорайона.



