+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Собрание, как колхоз, дело добровольное, но корову заберут. Как выбирают делегатов Всебелорусского народного собрания

Услышав о том, что 11–12 февраля пройдёт VI Всебелорусское народное собрание, многие захотели выдвинуться туда делегатами. Но практически одновременно с новостями о том, что определена дата форума, стали появляться новости и о том, что делегаты от того или иного района уже избраны.

Собрание, как колхоз, дело добровольное, но корову заберут. Как выбирают делегатов Всебелорусского народного собрания

VI Всебелорусское народное собрание пройдёт во Дворце Республики / Еврорадио

Услышав о том, что 11–12 февраля пройдёт VI Всебелорусское народное собрание, многие захотели выдвинуться туда делегатами. Но практически одновременно с новостями о том, что определена дата форума, стали появляться новости и о том, что делегаты от того или иного района уже избраны.

Как это происходило? Еврорадио связалось с некоторыми из тех, кто поедет на ВНС в Минск. Инициативу никто из наших собеседников не проявлял. Кто-то узнал о своем выдвижении уже 28 декабря — в тот же день, когда Лукашенко озвучил дату форума. Других избрали “без них”: один из делегатов находится на карантине из-за COVID-19 и о своём выдвижении узнал от Еврорадио. А выбирали делегатов не исходя из какой-то повестки или программы. О чём говорить на собрании, они собираются подумать в ближайший месяц.

Просто избрали

Директору ПУ "Горкигаз" Александру Белкину, чтобы стать делегатом Всебелорусского народного собрания, делать ничего не пришлось. Его просто избрали на совместном заседании райисполкома и районного Совета депутатов (депутатом которого является и Белкин).

— Кого выдвинули, значит, того выдвинули. Мы сами инициативу не проявляли, — рассказывает он Еврорадио.

О чём делегат собирается говорить на ВНС?

— Повестка у нас одна: должна быть у нас единая, сильная Беларусь. А программы ещё нет. Дело в том, что только 29 декабря [на следующий день после объявления даты ВНС. — Еврорадио] выбрали делегатом. И конкретной программы я не продумывал.

Делегат отмечает, что при формировании повестки будет опираться на запросы людей. Хотя в основном они касаются житейских дел.

— Мы собираемся ежемесячно с людьми. Их больше всего интересует, конечно, жизнь на селе. Там вопросов много: и бытовые, и дорожные, и благосостояние семей. Кого-то кто-то обижает на работе. Всякое есть. Вопросы повседневные, ничего политического.

Где-то денег не хватает бюджетных, допустим, дороги поправить, ремонт жилья сделать, если это коммунальное жильё.

“Сам себя я не предлагал”

Начальник филиала ДЭУ №79 "Могилёвавтодор" депутат облсовета Владимир Зайцев узнал о своём выдвижении 28 декабря — в тот же день, когда Лукашенко озвучил дату форума. О конкретных вопросах для VI Всебелорусского народного собрания он тоже говорить пока не готов. 

— Я так понимаю, меня как депутата областного Совета предложили жители округа. Сам себя я не предлагал. Вопросы ещё готовим. Ещё у нас месяц впереди. Есть вопросы посерьёзнее, но пока их озвучивать я не буду. Есть вопросы от делегации, но это очень большие вопросы, которые надо решать, может быть, где-то парламенту, где-то правительству. Такие, это уже не людей вопросы.

Ещё один выдвинутый делегат — директор ОАО "Сож-Агро" и депутат Красногорского сельсовета Светлана Костричко, услышав от Еврорадио о том, что её избрали делегатом ВНС, говорит, что точно никуда не поедет.

— Я не знаю, меня никто никуда не приглашал. Это раз. А во-вторых, я далеко от Минска, на карантине. Поэтому никак не могу. У меня коронавирус.

Не от улицы, не от микрорайона

Итак, среди делегатов Всебелорусского народного собрания “чужих” не будет. В основном туда попадают депутаты местных Советов, избранные в 2018 году. 

Обычному человеку попасть на ВНС не так просто. 


Об этом в программе “Диалог в прямом эфире” телеканала “Мозырь” рассказала депутат Палаты представителей от 42-го Мозырского округа Валентина Назаренко:

— Кандидат от народа — это же и трудовые коллективы и общественные организации. Сложно ответить. 

Как от народа? От какой-то организации должен быть, а не от улицы, не от микрорайона.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]