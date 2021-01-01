Так было в 2020, Минск





В Беларуси на первом этапе доминировал уличный протест, забастовочное движение было вторичным. Чтобы не нести на себе печать предыдущих неудач, второй — весенний — этап должен начинаться именно как забастовочный. Тогда люди смогут сказать: «Ну теперь-то точно все по-другому будет!» На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями.





Для начала достаточно поднять один крупный завод. Сразу после этого делегации его сотрудников должны выехать на соседние предприятия, выступить там перед их рабочими, взять с собой представителей этих заводов, выехать всем вместе на следующие, ну и так далее. Это должно быть как снежный ком. Почти у каждого сотрудника первого предприятия — того, с которого все начнётся, — есть знакомые, работающие на других заводах. С помощью таких личных контактов и нужно организовывать первичное организационное взаимодействие — заказывать пропуска и прочее.





Я не утверждаю, что это будет легко. Но это того стоит.





В общем, желаю братьям-белорусам, чтобы в следующем году они доделали то, что так лихо начали в этом!



