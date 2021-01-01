







"Не надеемся ни на развращённый Запад, ни на дикий Восток, потому что они всегда договорятся между собой, чтобы разделить влияние, а при случае и нашу землю, — пишет политик на своей странице в Facebook. — Так было много раз".





Позняк призывает надеяться "на себя, на свой ум, на свой здравый смысл, на свою работу, на свою политику, на свою высокую белорусскую культуру", а также ценить своё — язык, культуру, национальную символику, белорусов и Беларусь.





"Не бойтесь изгнаний и страданий, — пишет Зенон Позняк. — Не забываем о жертвах свободы. Верим в светлую Беларусь, в Божью благодать. Пусть Господь обратится к нам лицом, чтобы не погасли сердца, чтобы укреплялся дух, чтобы процветала любовь".





Политик убежден, что "люди укрепятся и сила народная сокрушит тюрьму ядовитого дракона".



