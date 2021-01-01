Правительство Австралии решило внести изменения в текст национального гимна из опасения, что некоторые строчки могут быть обидными для коренных народностей, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Guardian. Из текста решено убрать строчку о том, что страна "молодая и свободная", поскольку они игнорирует историю австралийских аборигенов, живущих на континенте и на островах Торресова пролива десятки тысяч лет.





С 1 января вместо "Ибо мы молоды и свободны" (в самом распространенном русском переводе - "Здесь, где юность с свободой цветут") будет строчка "Ибо мы едины и свободны" ("Здесь, где единство со свободой цветут), пишет newsru.com





Премьер Австралии Скотт Моррисон объявил об этом решении в канун Нового года, сообщив, что изменения помогут поддержать дух единства в стране. Он считает, что эти изменения сделаны "ради всех австралийцев". Моррисон подчеркнул, что Австралия относительно молода, как современная нация, но история страны на самом деле очень древняя. Чтобы успокоить консерваторов, которым могут не понравиться эти перемены, австралийский премьер заявил, что изменения ничего не отнимают, только добавляют.





Гимн Австралии последний раз менялся в 1984 году, когда вместо текста "Боже, храни Королеву!" появился нынешний - "Развивайся, прекрасная Австралия" (Advance Australia Fair).



