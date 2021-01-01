Федута: Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь?
В новогоднюю ночь центр Минска опустел, а вокруг елок людей нет - сплошной ОМОН. Кажется, Кубраков назначен дедом Морозом, а Балаба, надо полагать, главным столичным зайчиком, пишет политический обозреватель, литературовед Александр Федута.
Ребята, к чему это все - автозаки, поливальная техника в новогоднюю ночь? Дали бы омоновцам выходной. Ну, положим, боится дедушка штурма Дворца Независимости - оставьте ОМОН вокруг его берлоги. Но остальным дайте нормально отпраздновать, с семьями. Зачем демонстрировать свою паранойю настолько явно?!
10:59 01/01/2021
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