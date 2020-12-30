Белорусский аул: зачем Лукашенко создал Совет старейшин

В Беларуси на основе парламента создали Совет старейшин. Как пояснила председатель Совета республики Наталья Кочанова,

теперь государство сможет эффективнее использовать опыт людей, прошедших школу парламентаризма.

В Совет войдут самые возрастные депутаты, которые примут участие в обсуждении стратегии государственного развития. При этом Совет будет исключительно консультативным органом, а возглавит его председатель четвертого созыва парламента Борис Батура.





Тем временем,

в Беларуси шутят, что Лукашенко превращает страну в аул.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 декабря в очередной раз заявил, что судьбу Беларуси должен решить белорусский народ и его законно избранные представители, а не западные кураторы.





Впрочем Россия ждет от Лукашенко Конституционную реформу, по итогу которой он может покинуть пост президента, вот только сам белорусский политик с ее проведением не торопится. Не говоря уже о том, что





никакого диалога с оппозицией Минск даже не планирует.









Правда, как и противники режима, для которых Лукашенко и его команда давно превратились во врагов народа. Противостояние уже дошло до явной партизанщины: вечером 29 декабря в Гродненской области неизвестный опрокинул на железнодорожные пути бетонный столб, в который затем врезался пассажирский поезд. В Белоруссии уже давно ловят разрозненные группы, пытающиеся начать партизанскую войну против режима.





Сам Лукашенко уверяет, что в начале 2021 года проведет Всебелорусское народное собрание, на котором собирается обсудить дальнейший вектор развития государства, в том числе Конституционную реформу. Вот только говорить он будет не со своими противниками, а с теми, кто все еще остался ему верен. Заодно попытается продемонстрировать обществу, что он все еще президент, а не какой-нибудь узурпатор. Теперь еще некий Совет старейшин появился. Судя по тому, что входить в него будут проверенные «бойцы» лукашенковского режима, нужен этот орган, как еще одна опора власти. А вовсе не как новый демократический институт, дающий полезные советы.

Опрошенные «МК» эксперты считают, что Совет старейшин – имитация поддержки народа.

Андрей Дмитриев, бывший кандидат в президенты Беларуси: "Так как Александр Лукашенко потерял поддержку народа, он пытается разными способами ее имитировать. С этой же целью скоро проведут бутафорское Всебелорусское народное собрание, в котором ни о никого не представляет, а количество мест определено количеством кресел в зале. С другой стороны, решили создать Совет старейшин. Власть «окукливается» и начинает жить сама для себя. Режим не нуждается ни в народе, ни в его голосах.





При этом следует понимать, что Лукашенко не собирается менять Конституцию. Эту сказку он рассказывал российским властям, чтобы те его поддержали в августе. Идеальная Конституция для Лукашенко уже существует, а Москва загнала себя в ловушку, признав его победу на президентских выборах. Если за Лукашенко действительно проголосовали 80%, значит белорусскому народу все нравится, а если ему все нравится, то зачем что-то менять?





Сейчас Лукашенко решает другую задачу. Он старается максимально задавить общество, чтобы впредь никаких протестов не было. Затем он заявит России, что в Беларуси, кроме него, никого нет, поэтому Москва должна поддерживать его и на этом успокоиться. Конституцию он может обсуждать еще 10 лет под предлогом того, что предложений поступило очень много.





На белорусский народ он больше не будет опираться. Представители власти больше не могут выиграть никакие выборы, тем более референдум, поэтому опора будет на штыки и на подкуп чиновников, чтобы они сохраняли свою лояльность".





Андрей Суздальцев, политолог: "Лукашенко собирается опереться на Всенародное белорусское собрание, которое не прописано ни в одном белорусском законе. Именно этот странный орган будет менять Конституцию. При этом парламент, который оказался совершенно беспомощным во время политического кризиса, от этого дела решили отстранить. И от референдума, видимо, тоже отказались. Скорее всего, Лукашенко лишат необходимости переизбраться, потому что никакие выборы он больше никогда не выиграет.





Но из-за этого ощущается некоторая напряженность, потому что получается как бы два законодательных органа, причем тот, который прописан в законе, оказывает в ущемленном положении. В связи с этим глава Совета Республики Кочанова решила как-то оживить свою структуру, ведь в дальнейшем Всебелорусское собрание разбежится, а депутаты останутся, и именно им придется отвлекать на себя внимание. Фракций в белорусском парламенте нет, поэтому поделить депутатов решили по возрастному принципу.





Выделили группу стариков, часть из которых все еще обладает какими-то остатками авторитета, и теперь они будут заявлять о своей поддержке Лукашенко. Фактически, режим выжимает из себя последние соки, чтобы обеспечить хотя бы какую-то легитимность своего лидера".



