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Это не дно - впадина. Кадыров приказал объявить кровную месть родственникам напавших на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным напавших на полицейских в Грозном. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Рамзан Кадыров
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища», — сказал Кадыров.

Также глава республики попросил проверить их семью на причастность к террористам. По мнению Кадырова, члены их семьи могут сами оказаться бандитами, раз смеют «поддерживать этих преступников».

Как сообщалось ранее, представители ингушских тейпов обратились к Кадырову и заявили, что власти Чечни незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики, которые напали на полицейских в Грозном. «Если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Вы похитили ни в чем не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их», — заявили они.

После этого Даудов пригласил представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых к себе. Встреча назначена на 11:00 31 декабря. Спикер парламента упомянул о возможной кровной мести.

Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем правоохранители ликвидировали самих нападавших. По словам чеченского лидера, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен.

Кадыров счел их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС, пишет «Лента.ру».
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