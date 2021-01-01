







«Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами»,— сказал Зеленский на русском языке. Все остальное обращение было записано на украинском.





Зеленский также признался, что хочет написать, что Крым — это Украина, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте». Он отметил, что в 2020 году в Донбассе удалось добиться самого продолжительного перемирия с начала военных действий.



