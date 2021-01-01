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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал Крым и Донбасс «перевести часы назад»

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Крыма и Донбасса. По его мнению, регионы хотели встретить Новый год вместе с Украиной. Глава государства призвал Донбасс и Крым быть с Украиной и перевести часы назад.

       


«Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами»,— сказал Зеленский на русском языке. Все остальное обращение было записано на украинском.

Зеленский также признался, что хочет написать, что Крым — это Украина, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте». Он отметил, что в 2020 году в Донбассе удалось добиться самого продолжительного перемирия с начала военных действий.
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