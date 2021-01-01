В Шотландии заявили о скором возвращении в Евросоюз





1 января завершился переходный период по Brexit - Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства в союзе.





"Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет", - написала Стерджен.





Она добавила к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.





Стерджен ранее заявляла, что Великобритания вышла из ЕС против воли Шотландии. Министр подчеркивала необходимость проведения повторного референдума о независимости Шотландии.





Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.