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Побив рекорд по количеству политзаключенных, Лукашенко объявил 2021-й год Годом народного единства

Новый 2021-й год в Беларуси объявлен Годом народного единства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента республики.



В новогоднем обращении Александр Лукашенко предложил сделать 2021-й Годом народного единства.

"Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!" – заявил Лукашенко.

К слову, предыдущий три года в Беларуси были посвящены малой родине. 
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