+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Члену Коордсовета Луцкиной, задержанной по делу Пресс-клуба, предъявили обвинение

Члену основного состава Координационного совета и бывшей журналистке "Белтелерадиокомпании" Ксении Луцкиной предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе КС в четверг.



"Задержанной 22 декабря Ксении Луцкиной сегодня в СИЗО-1 предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты налогов)",- рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Луцкина является фигуранткой так называемого "Дела Пресс-клуба".

"Ксения вину не признает, считает своё уголовное преследование политически мотивированным, связанным со своей журналистской деятельностью", - подчеркнули в пресс-службе.

Там процитировали Луцкину: "Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я - бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы".

31 декабря было предъявлено обвинение менеджерам Press club Belarus, в том числе основателю Юлии Слуцкой. 
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]