Встречали 2021 год белорусы сразу с двумя обращениями: от Светланы Тихановской и от Александра Лукашенко. Еврорадио послушало оба и рассказывает вам основное.

Тихановская: мы идём вместе

— Уже много раз было сказано, что 2020 год был сложным. Богатым на трудности и беспокойства для всего мира, но особенно для Беларуси. И это так. Однако год также подарил нам много надежды и вдохновения. В этом году многое изменилось, но главное изменение — это мы сами, — говорит Тихановская.





Много внимания Светлана Тихановская уделила тому, как белорусы объединялись на протяжении 2020-го: от помощи медикам до совместных протестов.





Отдельно остановилась Тихоновская на том, какие разные белорусы сейчас борются за одну цель: и студенты, и пенсионеры, и журналисты, и рабочие и т.д. Главное, по словам политика, то, что "мы идём вместе".





— Наш путь извечный: мы же вышли из своих домов, чтобы вернуться домой. Каждый из нас вышел, чтобы все мы вернули себе наш общий дом, — говорит Тихановская. — Потому что дом — это место, где мы — хозяева. Дом — это место, где живет народ, а не народец. Это место, где мы и наши родные в безопасности, откуда не хочется уезжать и куда хочется возвращаться. Дом — это место, где ценят и любят всех и каждого: и тех, кто хочет перемен, и тех, кто еще сомневается. Это место встречи и взаимопонимания. Дом — это место, которое мы заслужили.





В конце своей речи Тихановская пожелала всем жить вместе в своем доме — в свободной Беларуси.





— Желаю нам оставаться такими же искренними, открытыми и невероятными. Желаю нам ещё больше силы, нашим родным — здоровья, нашим сердцам — покоя и веры. Желаю, чтобы в новом году все, кого нам так не хватает, вернулись домой.

Лукашенко: перевернём страницу

— Уходящий год был ярким и своеобразным. Он заставил белорусов искать ответы на исконные вопросы: "Кто мы ?", "Что будет с нами, нашими детьми?", "Куда мы идем?"и" чего мы хотим?"— говорит в обращении Лукашенко.





Потом он рассказывает о борьбе с коронавирусом и достижениях страны: то есть о том, что Беларусь стала "ядерной державой" и "сделала шаг в космос".





— Но самое главное — мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания, — говорит он.





Далее — о людях в погонах, медиках и, конечно, год малой родины.





— Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом ранее, — продолжает Лукашенко. — Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого нужно просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, нужно осознать, что у нас единственная ценность — клочок земли в центре Европы.





Лукашенко предложил "перевернуть страницу пройденного" и "писать новую главу независимой Беларуси".





— Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать драгоценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы-умная, толерантная, направленная в будущее нация! И если мы хотим "людьми зваться", мы это сделаем!