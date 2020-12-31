Лукашенко заявил, что на Всебелорусском собрании Конституцию менять не будут
"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет".
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ, пишет БелТА.
Как заявил Лукашенко, у ВНС не будет «бешеных полномочий».
Он также утверждает, что не намерен продлевать свое нахождение у власти, став председателем собрания. Кроме того, вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, пока не решен.
«Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок», - подчеркнул Лукашенко.
«Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика», - уверен он.
Таким образом, на диктатуру нужны деньги.
13:43 31/12/2020
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