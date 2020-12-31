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Лукашенко заявил, что на Всебелорусском собрании Конституцию менять не будут

"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет".

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ, пишет БелТА.

Как заявил Лукашенко, у ВНС не будет «бешеных полномочий». 

Он также утверждает, что не намерен продлевать свое нахождение у власти, став председателем собрания. Кроме того, вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, пока не решен.

«Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок», - подчеркнул Лукашенко.

«Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика», - уверен он.

Таким образом, на диктатуру нужны деньги.  
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