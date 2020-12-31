"Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года

Пользователи соцсетей называют уходящий год временем "бесконечных испытаний", будто бы списанных из книг ужасов американского писателя Стивена Кинга. В уходящем 2020-м, похоже, произошли все самые негативные события: пандемия коронавируса, локдауны, авиакатастрофы и теракты, войны и кровавые протесты, экологические катастрофы и скандальные выборы.

В уходящем високосном 2020 году произошло много негативных событий, непосредственно повлиявших на большинство стран мира

Скриншот: USA Today / YouTube

Начало 2020 года ознаменовалось значительным усилением лесных пожаров в Австралии. Отдельные возгорания фиксировались еще с сентября 2019-го, но к новому году огонь достиг угрожающих масштабов. Распространению огня способствовали засуха (2019 год стал самым засушливым в Австралии за 119 лет метеонаблюдений), сильный ветер и рекордная жара (4 января в районе Сиднея температура поднималась до отметки +48,9 ºС).

В австралийских пожарах погибли 34 человека, сгорело, по оценке отдельных ученых, более миллиарда животных, было выжжено почти 19 млн га территорий и уничтожено свыше 3,5 тыс. строений, значительная часть которых – жилые дома. В Австралии этот период получил название "черное лето".

Не менее угрожающими – не столько по масштабам, сколько по месту распространения – оказались и пожары в Чернобыльской зоне, вспыхнувшие в начале апреле уходящего года. Огонь охватил площадь свыше 67 тыс. га, пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.

Фото ЕРА

2020-й отметился еще одним катаклизмом – небывалым нашествием саранчи в Африке. Беспрецедентное по своему размеру и разрушительному потенциалу количество пустынной саранчи появилось в Эфиопии, Кении и Сомали, сообщили в январе в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Фото ЕРА









8 января 2020 года вблизи столицы Ирана разбился пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.





Власти Ирана, поначалу настаивавшие, что самолет разбился из-за технической неисправности, под давлением лидеров западных стран признали, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой по ошибке. Согласно записям, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета, украинский экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.





Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый Boeing. Официальный Тегеран и Киев провели несколько раундов переговоров, последний – в октябре 2020-го. Стороны договорились о сотрудничестве и выплате компенсаций иранской стороной. По состоянию на конец года Украина так и не получила от Ирана никаких материалов по авиакатастрофе МАУ.





26 января в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса врезался в склон холма вертолет, в котором летели девять человек, в том числе легендарный американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна. Спастись никому не удалось.





Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У 41-летнего баскетболиста осталась жена и трое детей.





Вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэродрома Чугуева в Харьковской области упал и загорелся учебный самолет Ан-26Ш. На его борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Все погибли, кроме чудом выжившего 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского.





Коронавирус, пандемия и карантин по всему миру





9 января в китайском Ухане от пневмонии скончался 61-летний мужчина, заразившийся ранее неизвестным вирусом, сообщило новостное агентство Reuters. Это была первая официальная жертва заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, который называется SARS-CoV-2.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые узнала об этом новом вирусе в последний день декабря 2019 года. За пару месяцев распространение вируса достигло таких масштабов, что уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.





Распространение коронавируса серьезно повлияло на подавляющее число стран. Большинство из них ввели ряд ограничений для собственных граждан, начиная от рекомендаций носить маски и соблюдать дистанцию с окружающими, заканчивая жесткими мерами в виде комендантского часа, огромных штрафов и тюремного заключения за нарушение карантинных мер.





Коронакризис ударил и по мировой экономике. За ближайшие пять лет потери мирового ВВП из-за пандемии составят $28 трлн, а рецессия будет самой тяжелой со времен Великой депрессии 1930-х, убеждена директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.





Из-за пандемии были отменены или перенесены на более поздний срок множество спортивных, культурных, религиозных и политических мероприятий. Школы, университеты и колледжи либо частично, либо полностью переведены на удаленную форму обучения.





К декабрю ряд стран начали массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первой такой страной стала Великобритания, в которой вакцину BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, вкололи 90-летней Маргарет, сообщил телеканал Sky News.





Евросоюз лишился Великобритании





К слову, о Великобритании и ее своеобразном "вкладе" в глобальную нестабильность. 31 января Соединенное Королевство официально прекратило членство в Европейском союзе, в котором состояло почти 47 лет. Теперь Евросоюз насчитывает 27 стран.





Основанием для Brexit послужил результат консультативного референдума, когда выход страны из ЕС поддержали 51,9 % британцев. Референдум прошел больше трех с половиной лет назад – в июне 2016-го. Все это время страну раздирали разногласия прежде всего на политическом уровне. Дата Brexit несколько раз откладывалась, поскольку парламент отклонял предлагаемые сценарии выхода из ЕС.





Белорусский бунт





Многомесячный белорусский мирный протест против Александра Лукашенко потряс мир. Власть, жесточайше подавляющая протесты, -- ужаснула мир своей жестокостью. Белорусы -- протестующие несмотря ни на что -- своим героизмом и выдержкой.





Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Для них он больше не легитимный президент Беларуси.





Взрыв аммиачной селитры в Бейруте





Вечером 4 августа прогремел мощный взрыв в порту столицы Ливана Бейруте. Взрыв был такой силы, что его ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщал, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек, около 6 тыс. ранены, без крова осталось до 300 тыс. человек, ущерб от взрыва оценивался в $15 млрд.





Взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами. По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".





Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана. В начале октября ливанский суд выдал ордер на заочный арест двух граждан России – бизнесмена и владельца Rhosus, а также капитана судна.





Война за Нагорный Карабах





В конце сентября в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул конфликт, оказавшийся самым масштабным за последние годы. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций своей армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные при поддержке Турции инициировали наступление на Нагорный Карабах. С обеих сторон в ход пошли танки, тяжелая артиллерия и авиация.





В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. 44-дневная война завершилась военным поражением Армении. Официальный Ереван утратил контроль над территориями семи районов, прилегавших к Нагорному Карабаху, а также над частью самого Нагорного Карабаха, в том числе над городами Шуша и Гадрут.





Согласно сообщению минобороны Азербайджана, в ходе боевых действий погибли 2783 военнослужащих страны. По данным минздрава Армении, потери государства составили 2718 военных. Кроме того, погибли 148 мирных жителей, ранены 562. Начиная с 1991 года всего за время конфликта погибло более 30 тыс. человек.





Теракты в Вене, Ницце, Париже





В этом году было много терактов по всему миру, включая теракты в Вене, Ницце и афганском Фероз-Кохе. Однако самым резонансным стало убийство в пригороде Парижа, которое президент Франции Эммануэль Макрон назвал "характерным исламистским террористическим актом".





16 октября был убит и обезглавлен профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати. Незадолго до смерти 47-летний преподаватель показывал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в совершении преступления был застрелен при задержании. Им оказался 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров, которого в декабре с почестями похоронили в Чечне.





На церемонии прощания с профессором Пати президент Макрон сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков". Слова президента Франции об "исламском теракте" раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган, а глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона "вдохновителем терроризма".









Октябрь 2020 года, Париж. Траурная церемония прощания с убитым профессором Самюэлем Пати в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, Фото: ЕРА





Самые скандальные президентские выборы в истории США





14 декабря в США коллегия выборщиков официально определит победителя президентской гонки. Согласно предварительным результатам голосования, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден может победить с 306 голосами выборщиков против 232 у его оппонента – действующего главы Белого дома Дональда Трампа.





Эта президентская кампания стала самой скандальной в современной истории Соединенных Штатов.

"Эфиопия и Сомали не испытывали нашествий пустынной саранчи такого масштаба в течение 25 лет, в то время как Кения не сталкивалась с угрозой нашествия такого масштаба в течение 70 лет", – отметили в организации, а также призвали международное сообщество оказать финансовую помощь в борьбе с насекомыми, иначе возникла бы угроза для продовольственной безопасности континента и даже голода. < >Авиакатастрофы в Иране, США и Украине