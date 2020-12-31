











Вот, например, в Мстиславле все делегаты уже известны. Причем без всякого обсуждения их кандидатур среди простых граждан Мстиславского района.





На очередной тридцать шестой сессии Мстиславского районного Совета депутатов выбрали делегатов VI Всебелорусского народного собрания. Как сообщает газета «Святло Кастрычніка», депутаты райсовета решили, что необходимо делегировать от Мстиславского района семь человек: Елену Клеенкову, председателя районного Совета депутатов; Михаила Букинича, главного редактора районной газеты «Святло Кастрычніка», депутата райсовета; Валентину Вовк, специалиста по оказанию розничных банковских услуг ОАО «АСБ Беларусбанк», депутата райсовета; Владимира Зайцева, начальника филиала ДЭУ №79 «Могилёвавтодор», депутата облсовета; Светлану Костричко, директора ОАО «Сож-Агро», депутата Красногорского сельсовета; Михаила Лорченко, ведущего специалиста по выращиванию ОАО «Мстиславльлён», депутата райсовета; Анатолия Прудникова, председателя Ходосовского сельисполкома, депутата райсовета.





Кроме этого, «на всякий пожарный», депутаты также внесли в резерв Веру Огородникову, председателя Сапрыновичского сельисполкома и Владимира Рамоненко, начальника распределительных складов аг. Ходосы Мстиславского райпо, депутата райсовета. Они станут участниками форума, если кто-то из выше названых делегатов по объективным причинам не сможет принять в нём участие.





Таким образом, делегатами «народного вече» стали сплошь "простые граждане", которые готовы без страха рассказывать о существующих проблемах в одном из самых бедных районов Беларуси. А если без сарказма, то мстиславским депутатам самим не прикольно, что представителями народа у них почему-то оказались только чиновники и целиком зависимые люди? Могли бы для простого разнообразия включить в делегацию хоть одного рабочего или крестьянина…





Напомним, что общая численность участников и приглашенных лиц VI Всебелорусского народного собрания составит 2 700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска – не более 370 граждан.





VI Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля 2021 года в Минске.