Цифра дня. Сколько политзаключенных в Беларуси встретят Новый год за решеткой
По данным правозащитников, в нашей стране 169 узников совести.
Кто эти люди? Политики, блогеры, журналисты, студенты, преподаватели, рабочие, активисты предвыборных штабов, члены инициативных групп претендентов в президенты.
Благодаря проекту штаба Виктора Бабарико «Бери и дружи» можно подружиться с политзаключенными, узнать историю каждого из них и адрес тюрьмы, где они находятся, чтобы написать письмо.
11:22 31/12/2020
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