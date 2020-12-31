







"Я думаю, что он разыгрывал самоубийство и разыграл его до конца", – сказал Ходорковский.





Он подчеркнул, что не встречался с Березовским, так как тот скончался до его освобождения из тюрьмы.





Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью





С 2000 года Березовский был политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.





Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.





В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.





Ходорковский, которого в 2010 году приговорили к 14 годам колонии по делу ЮКОСа, был помилован Путиным в декабре 2013-го.