Латушко упрекнул Лаврова в употреблении приевшихся клише





Напомним, что в интервью информационному агентству ТАСС Сергей Лавров буквально слово в слово повторял набившие оскомину слова Александра Лукашенко: «сценарий цветной революции», «внешнее вмешательство во внутренние дела», «западные кураторы». При этой никакой конкретики, как обычно, сказано не было. Руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что подобного рода высказывания играют не на авторитет руководителя МИД России.





«Кругом извечные враги, которые только и думают, как «разделить» нас и начать над нами «властвовать». Возможно, бросать подобные клише на ветер главе российского МИД положено по должности, однако авторитет нарабатывается всю жизнь – и очень легко теряется за пустыми и ничем не подтвержденными словами.





Мне искренне жаль, что я так и не услышал от коллеги-дипломата хоть одного слова соболезнований семьям убитых и покалеченных. Хоть одного слова осуждения – или хотя бы сожаления о том, что в соседней стране десятками тысяч задерживают и увольняют людей. Что политический, правовой и гуманитарный кризис ее нынешнее руководство пытается разрешить лишь продолжением репрессий и насилия.





Хватит, господин министр, рассказывать нам о внешних вмешательствах. Давайте лучше вспомним о том, кто финансирует президента, которого кроме России не считает легитимным ни одна демократическая страна мира? Кто заявляет готовность оказывать силовую и даже военную помощь преступной и военной хунте, захватившей власть в Беларуси? Как белорусы должны воспринимать эти слова и действия?





Я вам отвечу – белорусы, которых вы так любите называть «братским народом», воспринимают это как предательство.





Полностью согласен, что судьбу Беларуси будет решать народ, а не самозванцы. Но чтобы исключить последних, нужно выпустить из тюрем реальных представителей этого народа, политзаключенных, прекратить насилие и преследование несогласных, снять надуманные обвинения и вернуть в страну из вынужденной «ссылки» десятки тысяч белорусов.





И начать с ними диалог. При посредничестве как Запада, так и России. Это единственное «вмешательство», которого белорусы ждут и готовы принять», - заявил Павел Латушко.