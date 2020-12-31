







В конце года принято подводить итоги, выделяя самое важное. Уходящий год принес массу изменений и на глобальном, и на региональном уровнях, которые будут оказывать влияние на долгую перспективу, пишет политический аналитик, руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников.





Но я бы хотел выделить три события, которые или меняют правила политической игры, или заставляют взглянуть на эту игру под иным углом.





Во-первых, это эпидемия китайского коронавируса. Мы много слышали про слабость, нерешительность европейских политических элит, которые давно отказались от ценностной политической повестки в пользу лоббирования интересов различных бизнес-кругов. А европейский бизнес руководствуется стремлением делать деньги любой ценой. Но действия европейских властей во время пандемии и реакция крупного европейского бизнеса показали совсем другу картину. Политики приняли решение о том, что сохранение жизней своих сограждан важнее денег. Деньги можно напечатать. А людей — нет. Жесткий локдаун был дисциплинировано выполнен бизнес-корпорациями, несмотря на многомиллиардные убытки. Часть из них была покрыта правительствами, но только часть.





Известно, пока «толстый сохнет — тощий сдохнет». И после повторного введения карантина на улицы европейских городов с протестами вышли представители мелкого бизнеса и самозанятые. Мотивы этих людей понятны: они оказались на грани банкротства.





Но помимо них, на улицы с протестами, и массово, вышли недовольные обязательным масочным режимом. Они ничего не теряют, им не грозит банкротство. Им просто неудобно носить маски. А еще они хотят, чтобы снова были открыты бары и ночные клубы — им негде тусоваться. Развлекаться, ходить без маски где вздумается, подвергаясь угрозе заражения и подвергая других угрозе заражения, эти люди считают своим неотъемлемым правом.





Итак, первый вывод: европейские политические элиты и крупный бизнес, при всех своих ошибках и изъянах, продемонстрировали в кризисной ситуации волю и готовность к проведению ответственной, даже не популярной, политики. А европейское общество в значительной степени оказалось представлено инфантилами-переростками. Для которых комфорт важнее даже собственной жизни.





Во-вторых, это война в Карабахе. Сейчас принято в основном обращать внимание на роль беспилотников, танков и прочее военное измерение ситуации. Но самое важное в другом: роль России.





Зажатая между враждебными Азербайджаном Турцией, Армения искала гарантии собственного политического и военного выживания в особом характере отношений с Россией. Москва получила от Еревана все, что захотела: военную базу, энергосистему и систему связи, железные дороги, газовый рынок. Благодаря своему монопольному положению на армянском рынке, российские корпорации выкачивали из этой весьма небогатой страны значительные суммы.





Но когда началась война, Россия не поспешила на помощь, прикрываясь тем, что боевые действия идут на международно признанной территории Азербайджана. Правда, позиция Москвы не поменялась и после того, как азербайджанские войска стали наносить удары по территории Армении. Точечно, по военным целям, но тем не менее. Более того, внезапно выяснилось, что азербайджанская армия неплохо осведомлена о схеме минных полей и укреплений армян в Карабахе, которые возводились при участии российских специалистов.





Отсюда, второй вывод: гарантии России не гарантируют ничего. Не то, чтобы это было новостью: вспомним, что Москва в свое время приняла на себя обязательства уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Но старые уроки часто приходится повторять.





Третье: августовское восстание в Беларуси. Оно очень ярко продемонстрировало непреодолимую пропасть между правящей группировкой и нацией.





После того, как были опубликованы выступления в трудовых и студенческих коллективах некоторых беларуских высокопоставленных чиновников, могу уверенно утверждать: контакт с внеземной цивилизацией установлен и её представители уже на нашей планете. К сожалению, отаборились они среди высшей бюрократии Беларуси. Потому как ряд их высказываний ничем иным, кроме как прибытием с другой планеты, объяснить невозможно.

Между тем, белорусское общество находится в стадии завершения культурного и психологического перехода от сельского (по системе ценностей, а не месту жительства или рода занятий) к городскому. Город требует принципиально отличных от села управленческих подходов. Судя по состоянию белорусской деревни, нынешний режим не в состоянии обеспечивать не то что её развитие, даже поддержание имеющегося уровня. А управление городом — вообще космически недостижимая для него задача. Это неразрешимое противоречие останется с нами весь срок существования нынешнего режима. И разрешено оно может быть только через его демонтаж. До основания. И это третий вывод. С которым нам жить ежеминутно и в 2021 году.