Координационный совет попытается официально зарегистрироваться





«Дискуссии внутри КС по поводу официальной регистрации или подачи документов на регистрацию продолжаются с момента создания Совета. В ближайшее время мы постараемся сделать еще одну попытку зарегистрироваться. Здесь вопрос в правильной форме: будет ли это общественное объединение или учреждение. Но мы естественно хотим работать в юридической сфере», - отметил он.





Родненков уточнил, что члены президиума КС всегда хотели легально работать в стране, но власти этого опасаются, поэтому возбудили уголовные дела.





Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета по факту создания «экстремистского формирования».



