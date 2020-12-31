Дорогие друзья!





В эти сказочные, волшебные и добрые дни, Новый год и Рождество, я хочу обратиться к вам всем со словами огромной благодарности за то, что вы:





— осветили этот год добротой и искренностью своей души, независимо от возраста и своего положения, от студентов до невероятно молодых и задорных пенсионеров;





— показали свою любовь ко всем людям, к своей стране, не побоявшись угроз, насилия и ненависти, которыми вас за это «вознаградила» система власти;





— пожертвовали своим благополучием, некоторые — личной свободой, и даже кровью и жизнью ради самого ценного, что есть в человеке: чувства собственного достоинства, уважения и свободы;





— преодолели ложь, ненависть и страх, которыми на протяжении нескольких десятилетий отравляли ваши души и разум, и стали в цепочки солидарности, правды и добра;





— пошли с цветами в руках и улыбками добра на лице к закованным в броню и спрятавшимися под масками от страха и стыда вооруженным «охранителям порядка»;





— не остановились в своем желании говорить правду и поступать по совести;





— показали свое желание жить в стране, открытой для всех, а не окруженной «врагами» и отстранившейся от всего остального мира.





Вы — настоящая ценность и истинное лицо Беларуси и беларусов. Оставайтесь людьми, ищущими свет добра и любви, готовыми бороться за свое счастье, за будущее своих детей и внуков, за честь и достоинство человека, за право «людзьмi звацца».



