+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

За право "людзьмі звацца": Виктор Бабарико поздравил белорусов с Новым годом

В телеграм-канале Виктора Бабарико опубликовано его новогоднее обращение к белорусам из СИЗО КГБ

За право "людзьмі звацца": Виктор Бабарико поздравил белорусов с Новым годом
Дорогие друзья!

В эти сказочные, волшебные и добрые дни, Новый год и Рождество, я хочу обратиться к вам всем со словами огромной благодарности за то, что вы:

— осветили этот год добротой и искренностью своей души, независимо от возраста и своего положения, от студентов до невероятно молодых и задорных пенсионеров;

— показали свою любовь ко всем людям, к своей стране, не побоявшись угроз, насилия и ненависти, которыми вас за это «вознаградила» система власти;

— пожертвовали своим благополучием, некоторые — личной свободой, и даже кровью и жизнью ради самого ценного, что есть в человеке: чувства собственного достоинства, уважения и свободы;

— преодолели ложь, ненависть и страх, которыми на протяжении нескольких десятилетий отравляли ваши души и разум, и стали в цепочки солидарности, правды и добра;

— пошли с цветами в руках и улыбками добра на лице к закованным в броню и спрятавшимися под масками от страха и стыда вооруженным «охранителям порядка»;

— не остановились в своем желании говорить правду и поступать по совести;

— показали свое желание жить в стране, открытой для всех, а не окруженной «врагами» и отстранившейся от всего остального мира.

Вы — настоящая ценность и истинное лицо Беларуси и беларусов. Оставайтесь людьми, ищущими свет добра и любви, готовыми бороться за свое счастье, за будущее своих детей и внуков, за честь и достоинство человека, за право «людзьмi звацца».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]