Дмитрий Балаба





— Можно и медаль «За отвагу» подарить человеку, который не участвовал в боевых действиях, из уважения. Но это просто обесценит награду. Они ведь хорошо знают, чего стоит получить черный берет, — не оценил поступок командира ОМОНа руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.





Собеседник, анализируя в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» события уходящего года, указал на то, что все МВД нуждается в серьезной реформе, и дал свой прогноз на 2021 год, который, уверен, будет переломным для белорусов.





— Мы, правозащитники, с сожалением отметили, что репрессии усилились, начались жесткие судебные процессы, людям дают немаленькие сроки. Предполагаю, половину политзаключенных постараются осудить к Всебелорусскому собранию, чтобы отчитаться и показать, что «мы победили революцию».





Сейчас и в ближайшие два-три месяца будет увеличиваться давление на людей со всех сторон, репрессии на семьи осужденных, будут воздействовать через МЧС и другие службы на предпринимателей, в общем, продолжат «закручивать гайки».









Усиление репрессий — это единственный выход, который видит для себя Лукашенко, другого плана у него просто нет. Он не выполнил обещания, которые дал России, через Конституционную реформу прийти к парламентско-президентскому правлению, и, думаю, продолжит идти против Путина, — отметил правовед.





Переломить ситуацию, по его мнению, поможет экономический кризис.





— К «Северной Корее в европейском стиле» мы все равно не придем. Период эскалации зависит от того, насколько экономика потянет репрессивный аппарат. И экономический кризис станет решающим. Со временем все более ощутимыми станут и последствия международных санкций.





Понятно, что людям надо перевести дыхание. Многих сейчас остановил коронавирус. Но верить Балабе, который что-то там подавил, конечно, нельзя, потому что настоящее время подавить невозможно. Сейчас не 37 год!





Аналитики сравнивают нашу ситуацию с болотом, которое может воспламениться в любой момент, и оно все равно загорится. У людей просто закончится ресурс содержать весь чиновничий аппарат, — уверен собеседник.





Среди аргументов необратимых перемен он называет отток кадров из госсистемы.





— Из госструктур, из силовых ведомств продолжают увольняться люди. Действующие сотрудники обращаются за консультацией и нам, они жалуются на усилившийся психологический прессинг внутри системы. Дело в том, что у них нет ни профсоюза, ни независимых психологических групп, им вообще некому пожаловаться.





Плюс, все силовики живут в семьях, в социуме, и выдерживать давление и внутри системы, и внутри социума долго может далеко не каждый.





Поэтому не выдержат обе стороны и все это выльется или в массовый выход на улицы или еще в какой-то огромный протест, но 21-й год станет переломным однозначно! — считает Олег Волчек.





Он рассказал, что с переменой власти обязательно начнется реформа силовых структур. И в Беларуси, как и в других странах, может появиться полиция.





— Наш правозащитный центр уже семь лет разрабатывает реформу, в результате которой у нас появится профессиональная служба, которую будет контролировать гражданское общество, и которая, в свою очередь, будет иметь помощь и защиту в виде различных общественных объединений. И это будет, как во всем мире, полиция.





Мы все равно к этому идем. А после прошедших событий рейтинг службы, которая называется «милиция», уже восстановить не удастся. Обязательно произойдет реформа, — подытожил правозащитник.