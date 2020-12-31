+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Порошенко заявил, что санкционировал операцию по поимке "вагнеровцев" в Беларуси

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал операцию по задержанию россиян, имевших отношение к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году.


"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", — заявил он в эфире программы "Большая политика" на украинском "Пятом канале".

Целью этой операции, по его словам, было "привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к атаке на самолет MH17". Порошенко также заявил, что ответить перед законом должны не только те, кто совершал преступления в Донбасе, но и те, кто отдавал преступные приказы.

Он также высказался за создание в Украине временной следственной комиссии, которая занялась бы поиском ответа на вопрос, из-за кого была сорвана операция по задержанию "вагнеровцев".  

В конце июля в Беларуси были задержаны 33 гражданина России: большинство задержали в санатории под Минском, еще одного — в Гомельской области. Утверждалось, что это сотрудники частной военной компании Вагнера. В СК Беларуси позднее заявили, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Аналогичное уголовное дело тогда расследовалось и в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

Среди задержанных были уроженцы Украины. Фамилии 12 из них находились в базе "Миротворца", который фиксирует "преступления против основ национальной безопасности Украины". Эти люди попали в базу, поскольку в разное время воевали в так называемых "ДНР" и "ЛНР". 

12 августа офис генерального прокурора Украины обратился к белорусским коллегам с запросом о выдаче 28 человек. Но белорусские власти выдали задержанных России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение Минска недружественным шагом.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]