+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Путч в Турции: почти 100 военных приговорены к пожизненному заключению

Спустя более четырех лет после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции вынесены обвинительные приговоры 120 военнослужащим: все приговорены к длительному тюремному заключению. 92 из них получили пожизненные сроки, в том числе 12 - в особо строгих условиях, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.



Суд признал военных виновными в попытке нарушения конституционного порядка. В общей сложности обвиняемыми по этому делу являлись 132 человека. Девять были оправданы по всем пунктам обвинения, остальные приговорены к менее длительным тюремным срокам.
Приговор в конце ноября

В конце ноября суд в Анкаре приговорил еще 337 обвиняемых по делу о попытке госпереворота к пожизненному тюремному заключению, признав их виновными в нарушении конституции, покушении на президента и убийстве. Среди осужденных - офицеры и пилоты ВВС Турции. Пилоты признаны виновными в бомбардировке зданий в Анкаре в ходе попытки переворота, а офицеры - в руководстве мятежниками с военной базы Акинчи в окрестностях турецкой столицы. По делу о попытке путча против правительства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходило почти 500 обвиняемых.

В начале декабря прокуратура в Измире выдала ордеры на задержание еще более 300 военных и гражданских сотрудников турецких вооруженных сил по подозрению в связях с исламским радикальным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Большинство подозреваемых - действующие военнослужащие, почти 200 уже были задержаны в ходе полицейских операций в 50 провинциях Турции.

Попытка государственного переворота в Турции

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США, и добиваются выдачи проповедника. Сам Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.

После подавления путча власти Турции резко ужесточили давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.
DW
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]