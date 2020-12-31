В декабре в Беларуси были задержаны не менее 750 человек





Общее же количество граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и пост-избирательный период, составило более 900 человек. Уже известны фамилии 634 фигурантов. Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца составило не менее 750 человек.





По данным ПЦ «Весна», в декабре были рассмотрены не менее 700 административных дел; из них известно о наложенных на 200 человек штрафах в сумме 5 510 базовых величин – это составляет около 150 тысяч белорусских рублей; 481 человек 486 раз были подвергнуты административному аресту – в сумме на 6 918 суток.



