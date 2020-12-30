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Виктору Бабарико продлили срок знакомства с материалами уголовного дела

Резонансное дело может поступить в генеральную прокуратуру во второй половине января.




Следствие КГБ Беларуси продлило сроки ознакомления с материалами уголовного дела экс-банкиру и участнику президентской гонки Виктору Бабарико. Об этом сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

Более месяца назад Комитет госбезопасности сообщил, что Следственным управлением КГБ предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк» окончено и материалы были переданы обвиняемым и адвокатом для чтения.

Отмечается, на ознакомление с делом такого масштаба у обвиняемых уходит месяц, но по закону сторона защиты может написать ходатайство о продлении этого срока.

«Все фигуранты дела, за исключением основного обвиняемого, подписали бумаги, что завершили ознакомление с материалами дела. Бабарико сроки продлены где-то до середины января», – сообщил Sputnik информированный источник.

По его словам, если к этому времени, он закончит читать дело, то в 20-х числа января его могут передать в генеральную прокуратуру.
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