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«Хороводное дело»: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 брестчан

Инцидент, за который будут судить брестчан, произошел днем 13 сентября. В тот день в городе проходила масштабная акция протеста.


Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 брестчан. Им инкриминированы организация групповых действий и активное участие в них, которые грубо нарушили общественный порядок, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

«Согласно материалам дела обвиняемые, участвовавшие 13 сентября в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста – на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, грубо нарушили общественный порядок, препятствовали движению транспортных средств на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Днем 13 сентября в Бресте проходила масштабная акция протеста, которая закончилась хороводами на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом. Спустя два дня УСК по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

Утверждается, что в результате этого был зафиксирован сбой в работе городского транспорта.

«Кроме того, 3 торговых киоска закрывались на различное время, деятельность одного из ресторанов прерывалась более чем на 30 минут», – добавили в ведомстве.

Ранее в СК сообщали, что к 9 из обвиняемых применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному – домашний арест. Все они в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.
"Брестская газета"
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