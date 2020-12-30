







Как сообщил Козлов БелаПАН , допрос длился около трех часов. Лидер ОГП отказался давать показания против себя и не стал подписывать итоговый протокол допроса. Также он отказался дать подписку о неразглашении.





«То, как организовали мой допрос в качестве свидетеля, на мой взгляд, недопустимо. Всеми путями они настаивали и пытались меня вынудить дать подписку о неразглашении. Я так понимаю, мой отказ для некоторых сотрудников Следственного комитета стал основной проблемой, — рассказал Козлов. — Также я сослался на свое конституционное право не давать показаний в отношении себя, потому что считаю это уголовное дело сфальсифицированным, надуманным и политически мотивированным. И возбуждено оно только для того, чтобы оказывать давление на политических оппонентов и прикрыть свой беспредел».





По его словам, требуя подписку о неразглашении, правоохранительные органы «заинтересованы прежде всего в том, чтобы общество не знало, насколько это дело незаконно и абсурдно». «Больше всего меня возмутило, когда следователь по своему разумению стала кроить протокол допроса. Это просто невыносимо. Я не собираюсь с этим беззаконием мириться и как-то с ними сотрудничать», — заявил лидер ОГП.





Он добавил, что снова вызван на допрос к 10:00 5 января.





Ранее в декабре в СК были вызваны другие члены Координационного совета, в том числе руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, владелец магазина Symbal.by Павел Белоус, музыкант Владимир Пугач. Все трое дали подписку о неразглашении.





Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Информацию об этом пресс-служба Генпрокуратуры распространила 21 декабря.