В Топ-10 персон года от СТВ вошли три оппозиционера





Павел Латушко стал персоной года, по версии телеканала, в номинации «Стендапер года», Светлана Тихановская – в номинации «Ультиматум года», а Степан Путило, имя которого почему-то названо не было, - в номинации «Экстремист года».





Разумеется, аннотации к этим номинациям были довольно нелестные.





Также в топ-10 СТВ попали в номинации «Спикер года» Наталья Качанова, в номинации «Патриот года» - Юлия Артюх и в номинации «Лидер года» - Александр Лукашенко.





То ли на телеканале решили соригинальничать, то ли действительно не любят своего коллегу, но в номинации «Враг года» победил Григорий Азаренок, пишет thinktanks.by.





Номинации «Экономический прорыв года» и «Врач года» были не персонифицированы и достались объединению «Амкодор» и всем белорусским врачам.