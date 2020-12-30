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В Топ-10 персон года от СТВ вошли три оппозиционера

раньше белорусские телеканалы даже имен оппозиционеров старались не называть.


Павел Латушко стал персоной года, по версии телеканала, в номинации «Стендапер года», Светлана Тихановская – в номинации «Ультиматум года», а Степан Путило, имя которого почему-то названо не было, - в номинации «Экстремист года».

Разумеется, аннотации к этим номинациям были довольно нелестные.

Также в топ-10 СТВ попали в номинации «Спикер года» Наталья Качанова, в номинации «Патриот года» - Юлия Артюх и в номинации «Лидер года» - Александр Лукашенко.

То ли на телеканале решили соригинальничать, то ли действительно не любят своего коллегу, но в номинации «Враг года» победил Григорий Азаренок, пишет thinktanks.by.

Номинации «Экономический прорыв года» и «Врач года» были не персонифицированы и достались объединению «Амкодор» и всем белорусским врачам.
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