



"План ЕС включает такие направления, как финансирование для частного бизнеса, крупные инфраструктурные проекты, развитие трансграничных и других, в том числе экологических проектов, в рамках инициативы "Восточное партнерство", а также безвизовый режим для белорусов и поддержку для вступления республики во Всемирную торговую организацию", - сказал Алехнович во время пресс-конференции в режиме онлайн.





По словам Алехновича, кабинет представителей Тихановской находится в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает план."На экспертном уровне мы обмениваемся информацией о ситуации в Белоруссии, о приоритетных направлениях реформ, а также поддержки белорусской экономики", - рассказал он.





"ЕС, европейские банки - это Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк - не единственные, кто готовы помогать Беларуси. Как только политический кризис будет разрешен, мы можем рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, многих демократических стран, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры", - утверждает представитель Тихановской.





Как сообщалось, в октябре ЕС объявил о решении сократить двустороннее сотрудничество с центральным руководством Беларуси и увеличить помощь гражданскому обществу.





"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с центральными белорусскими властями, увеличит поддержку белорусскому народу и гражданскому обществу", - говорилось в постановлении по итогам заседания глав МИД стран-членов ЕС, принятом в понедельник, 12 октября.





В нем также подчеркивалось, что ЕС готов предложить Беларуси план экономической поддержки в случае "перехода к демократии".











