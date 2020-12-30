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Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз

Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает комплексный план поддержки "демократической Беларуси", который, в том числе, предполагает введение безвизового режима для граждан республики, помощь стране при вступлении в ВТО, заявил журналистам а среду представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович.


"План ЕС включает такие направления, как финансирование для частного бизнеса, крупные инфраструктурные проекты, развитие трансграничных и других, в том числе экологических проектов, в рамках инициативы "Восточное партнерство", а также безвизовый режим для белорусов и поддержку для вступления республики во Всемирную торговую организацию", - сказал Алехнович во время  пресс-конференции в режиме онлайн. 

По словам Алехновича, кабинет представителей Тихановской находится в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает план."На экспертном уровне мы обмениваемся информацией о ситуации в Белоруссии, о приоритетных направлениях реформ, а также поддержки белорусской экономики", - рассказал он. 

"ЕС, европейские банки - это Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк - не единственные, кто готовы помогать Беларуси. Как только политический кризис будет разрешен, мы можем рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, многих демократических стран, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры", - утверждает представитель Тихановской. 

Как сообщалось, в октябре ЕС объявил о решении сократить двустороннее сотрудничество с центральным руководством Беларуси и увеличить помощь гражданскому обществу.

"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с центральными белорусскими властями, увеличит поддержку белорусскому народу и гражданскому обществу", - говорилось в постановлении по итогам заседания глав МИД стран-членов ЕС, принятом в понедельник, 12 октября. 

В нем также подчеркивалось, что ЕС готов предложить Беларуси план экономической поддержки в случае "перехода к демократии".
Интерфакс
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