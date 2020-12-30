Можейко: Белорусы умеют вести затяжные партизанские войны

Но действительно ли протесты "сдулись", а режим Лукашенко набирает силу? Какая диспозиция сил сложилась накануне нового 2021 года? Об этом "Белорусский партизан" беседовал с аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.





- В последние месяцы сложилась патовая ситуация: ни одна из сторон не может победить. Репрессии существуют, но не останавливают ни протесты, ни гражданскую деятельность. Например, репрессии против «Пресс-клуба» не остановили ни деятельность других общественных организаций, ни самого «Пресс-клуба» - насколько это возможно в сложившейся ситуации.





Противостояние явно перешло в долгосрочную фазу. А вести затяжные партизанские войны вместо генеральных сражений белорусы умеют.





- Что дальше? Противостояние будет развиваться по алгоритму «действия властей – ответ общества» или наоборот?





- Я бы назвал сложившуюся ситуацию войной на истощение. Не имея возможности победить в противостоянии одним доступным способом, каждая из сторон задействует пакет мер.





Власть использует точечные репрессии, нейтрализует актив и запугивает общество в целом. Мы наблюдаем ужесточение законодательства: вводятся новые виды наказаний за участие в массовых протестах, предусмотрена даже ответственность для водителей за сигналы в поддержку протестующих.





Появились законопроекты, призванные окончательно криминализировать использование бело-красно-белых флагов. Власть также предпринимает попытки каким-то образом стабилизировать экономическую ситуацию.





Но она пошла по пути усыхания социальной поддержки: растут налоги, рассматривается возможность сокращения декретного отпуска, идут разговоры про возможное новое повышение пенсионного возраста.





Общество перешло на локальные акции, которые власть остановить уже не способна. Происходит наращивание международного потенциала Светланы Тихановской: с одной стороны, активно задействуется механизм санкционного давления на нынешний режим, с другой стороны, нарастает поддержка альтернативы: для независимых медиа, общественных организаций, пострадавшим от репрессий.





И формируется план поддержки новой Беларуси, так называемый новый план Маршалла для нашей страны.





ByPol активно занимается расследованием нарушения законодательство со стороны белорусских силовиков во время подавления протестов, не только деанонимизируя участников, но и фактически подготавливая обвинительную базу против силовиков.





Каждая из сторон предпринимает пакет определенных мер, которые по отдельности не могут переломить ситуацию, но в совокупности способные привести к победе, по их мнению.





- Репрессии режима Лукашенко не отличаются новизной: то же самое происходило на Площади 19 декабря 2010 года. Чем же отличаются нынешние репрессии от подавления протестов 10-летней давности?





- Мне кажется, сегодня сложилась принципиально иная ситуация. 10 лет назад режим Лукашенко зачистил площадь за семь минут, после чего проводилась зачистка "поляны". То есть, то были репрессии того, кто победил улицу.





Сегодня власть на улице не победила, а столкнулась с долгосрочным локальным сопротивлением. Это уже репрессии не победителя, а того, кто пытается защитить себя, но при этом боится перегнуть палку, опасаясь новой более серьезной вспышки протестов.