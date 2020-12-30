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Команда Тихановской подготовила черновик новой Конституции

Команда Светланы Тихановской подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант Конституции Беларуси, заявил в среду представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько.

Команда Тихановской подготовила черновик новой Конституции
"На сегодняшний день мы имеем следующее:… подготовлен проект избирательного кодекса. Он согласован с основными политическими структурами - с тем, кого называют сегодня журналисты "старая оппозиция" или "оппозиция с кредитной историей", и новыми структурами. 

И на сегодняшний день в публичном пространстве уже есть три раздела проекта конституции новой Беларуси. Работа над ними организована в открытом режиме, каждый гражданин… мог и может присоединиться к этой работе… На сегодняшний день, так скажем, черновой вариант конституции новой Беларуси есть, и со временем будут появляться новые разделы", - заявил Лебедько в ходе пресс-конференции в Zoom.

Как сообщил Лебедько, к настоящему времени публичные презентации и дискуссии по поводу конституции новой Беларуси уже состоялись в Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Бобруйске, Сморгони и Столбцах.

"Мы ставим, конечно же, амбициозную задачу, чтобы привлечь к обсуждению и избирательного кодекса, и Конституции новой Беларуси как можно большее число граждан. И если у нас будет возможность проводить свободные и честные выборы и референдум – чтобы конституционное большинство проголосовало за проект конституции новой Беларуси", - заявил представитель Тихановской.
Источник: ria.ru
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