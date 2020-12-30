Четвертый пакет санкций Евросоюз может принять уже через месяц

"Работа началась. Пакет формируется. Можем говорить о том, что мы можем дополнять новыми именами", — заявил он.





Также во время онлайн-прессконыеренции Ковалевский сообщил, что Светлана Тихановская совершила десять визитов в разные страны, установила контакты с властями 25 государств. Везде ее принимают как национального лидера Беларуси.







