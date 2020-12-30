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Четвертый пакет санкций Евросоюз может принять уже через месяц

Четвертый пакет санкций Евросоюза против представителей Беларуси будет рассматриваться и приниматься в конце января-начале февраля,сообщил Валерий Ковалевский, представитель Светланы Тихановской по международным делам.

"Работа началась. Пакет формируется. Можем говорить о том, что мы можем дополнять новыми именами", — заявил он.

Также во время онлайн-прессконыеренции Ковалевский сообщил, что Светлана Тихановская совершила десять визитов в разные страны, установила контакты с властями 25 государств. Везде ее принимают как национального лидера Беларуси.


Как напоминает Еврорадио, третий пакет санкций ЕС был принят 17 декабря. В него вошло 29 человек (в дополнение к прежним 55) и семь предприятий.
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