Четвертый пакет санкций Евросоюз может принять уже через месяц
Четвертый пакет санкций Евросоюза против представителей Беларуси будет рассматриваться и приниматься в конце января-начале февраля,сообщил Валерий Ковалевский, представитель Светланы Тихановской по международным делам.
"Работа началась. Пакет формируется. Можем говорить о том, что мы можем дополнять новыми именами", — заявил он.
Также во время онлайн-прессконыеренции Ковалевский сообщил, что Светлана Тихановская совершила десять визитов в разные страны, установила контакты с властями 25 государств. Везде ее принимают как национального лидера Беларуси.
Как напоминает Еврорадио, третий пакет санкций ЕС был принят 17 декабря. В него вошло 29 человек (в дополнение к прежним 55) и семь предприятий.
16:33 30/12/2020
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