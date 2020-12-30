– Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель намерен в январе обсудить с Александром Лукашенко проведение ЧМ-2021. Каковы шансы на то, что этот чемпионат все же пройдет в Минске в мае следующего года?





– На сегодняшний момент, я считаю, что шансы составляют 50% на 50%. Есть сильное давление извне, давление изнутри самой ИИХФ с требованием перенести чемпионат. Но сам Ране Фазель не настроен что-то менять.





Он вообще человек консервативный и пока не убедится, что проведение чемпионата в Минске не целесообразно не только из политических соображений, но и из соображений безопасности, что невозможно будет обеспечить безопасность ни зрителям, ни спортсменам, от своей идеи не откажется.





– Почему Фазель все еще хочет провести чемпионат в Минске? Ситуация в стране дикая, представители некоторых сборных заявили, что против проведения турнира в Беларуси при действующей власти.





– Сборным просто высказываться на эту тему: им все равно куда покупать билеты: в Минск, Ригу, Москву. А вот Международной федерации сложно организовывать такое громоздкое мероприятие с десятками команд, сотнями участниками, тысячами зрителями.





Нужно решить много логистических проблем. Поэтому Рене Фазелю, конечно, не хотелось бы ломать все на корню, ставить крест на проделанной работе.









– Выиграют ли власти от проведения чемпионата мира в Минске в ситуации политического кризиса?





– Пока они твердо намерены провести чемпионат, думают, как решить возникшую ситуацию, а уже дальше намерены разбираться по мере возникновения проблем.





Но я давно уже говорю: сейчас у власти нет однозначно хороших решений. Любое решение по возникшей проблеме тут же создает десятки новых проблем. И зачастую непонятно: принятое решение сыграло в плюс или минус.





На самом деле проведение чемпионата мира по хоккею в Минске станет для власти бОльшим ударом, чем его перенос.





Во-первых, возникнет риск, что многие сборные могут турнир просто бойкотировать – из тех же соображений безопасности. В истории спортивного движения такое случалось уже не раз.





Во-вторых, возникнет проблема перед силовиками. Потому что, извините, ни на игроках вне ледовой площадки, ни на зрителях не написано, что они являются гостями чемпионата мира.





Мы уже были свидетелями, когда иностранцев задерживали ни за что, ни про что во время протестных акций. Это может повторится в большом масштабе – если их не довезут до Окрестина, то до райотделов милиции довезут точно.





В-третьих, сам факт проведения чемпионата будет триггером усиления протеста – в этом нет никаких сомнений.