Теперь настоящий президент ОМОНа: Балаба вручил Лукашенко черный берет
Лукашенко сегодня во время посещения ОМОНа ГУВД Мингорисполкома вручили черный берет.
архивное фото
Как сообщает госагентство БелТА, решение о его награждении этим "знаком отличия омоновцев" принял совет командиров отряда.
Как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет был вручен Лукашенко "за особые заслуги".
"Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Дмитрий Балаба.
Сегодня Лукашенко пометил ОМОН в Уручье и, видимо, для поднятия "боевого духа" вручил ОМОНовцам госнаграды.
Напомним, именно ОМОН, по свидетельствам очевидцев и пострадавших, отличился особой жестокостью при подавлении мирных протестов против фальсификации результатов выборов.
"Белорусский партизан"
12:36 30/12/2020
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