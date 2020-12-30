



"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ флагами и портретами фюрера", - цинично заявил Лукашенко во время посещения ОМОНовцев ГУВД Мингорисполкома.





Напомним, это они жестоко избивали и пытали мирных беларусов на Окрестина и в других изоляторах в жуткие дни после президентских выборов и продолжают избивать и пытать людей до сих пор, зачастую хватая всех без разбора.





Лукашенко тем временем утверждает, что "попытка возродить подобное" сейчас "фактически захлебнулась". "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - цитирует Лукашенко БелТА.