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"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Лукашенко заявил, что в Беларуси провалилась попытка возродить нацизм

Лукашенко заявил, что "попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась"


"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ флагами и портретами фюрера", - цинично заявил Лукашенко во время посещения ОМОНовцев ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, это они жестоко избивали и пытали мирных беларусов на Окрестина и в других изоляторах в жуткие дни после президентских выборов и продолжают избивать и пытать людей до сих пор, зачастую хватая всех без разбора.

Лукашенко тем временем утверждает, что "попытка возродить подобное" сейчас "фактически захлебнулась". "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - цитирует Лукашенко БелТА.
"Белорусский партизан"
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