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Успели: ЕС и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit

Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Церемония подписания документа состоялась в среду в Брюсселе.


Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен сделать это в Лондоне от лица Соединенного Королевства.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом многомесячных интенсивных переговоров, в ходе которых Евросоюз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", - заявил Мишель. 
Источник: tass.ru
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