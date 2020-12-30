Путин разрешил: в России в любой момент могут заблокировать YouTube, Facebook и Twitter
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ".
Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Закон вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.
10:57 30/12/2020
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