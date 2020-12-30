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"Коммерсант": в Кремле точно решили, что Лукашенко должен уйти

В Кремле понимают, что после 9 августа слово или подпись Лукашенко ничего не стоят, поскольку «следующий белорусский лидер может отказаться от любого соглашения, кивая на нелегитимность предшественника».

"Коммерсант": в Кремле точно решили, что Лукашенко должен уйти
При этом поддержка Россией Лукашенко приводит к утере поддержки со стороны белорусов, сообщает «Коммерсантъ».

«В Кремле это понимают. Собеседники “Ъ” в российских госструктурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Беларуси», — пишет автор статьи Владимир Соловьев.

Пока этот процесс, по их словам, «еще может быть контролируемым, а угроза того, что Запад помешает осуществить транзит, невелика».

«Неслучайно президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров регулярно напоминают Александру Лукашенко о его обещании провести конституционную реформу и новые выборы президента», — пишет Соловьев.

По его словам, «есть в российской власти люди, выступающие за другой подход. Они считают, что никакой реформы не нужно, поскольку усиление роли, например, парламента приведет к тому, что там в какой-то момент окажутся ориентированные на ЕС партии. 

Поэтому начальник должен быть один, полномочия президента должны оставаться теми же, просто Александру Лукашенко следует отойти в сторону».

«Впрочем, какая бы идея по поводу господина Лукашенко в России ни взяла верх, сам он, как не раз бывало, может спутать любые карты. Можно быть уверенным в одном — в 2021 году Беларусь не исчезнет из новостей», — считае автор «Коммерсанта».

Напомним, в Кремле были удивлены инициативой Лукашенко передать часть президентских полномочий «Всебелорусскому народному собранию», которое, как полагают, он сам и намерен возглавить. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
Источник: telegraf.by
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