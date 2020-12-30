



«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.





Глава российской дипломатии подчеркнул, что «захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности».





«Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества», – цитирует министра Голос Америки.





Тем временем американские официальные лица считают, что улучшению двусторонних отношений препятствует агрессивная политика Москвы.





Кстати, та самая "агрессивная политика Москвы" мешает РФ трезво посмотреть на ситуацию в Беларуси и отказаться от поддержки преступного режима, начав диалог с представителями беларусского народа в лице Светланы Тихановской.





Но вместо этого в РФ с настойчивостью идиота продолжают повторять мантры о "цветной революции" и называть узурпировавший власть режим Лукашенко "лигитимным".







