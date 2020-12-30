+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лавров не видит перспектив улучшения отношeний с США и того же нам желает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками внутриполитических распрей в США, и рассчитывать на перемены при новой американской администрации не приходится.


«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что «захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности».

«Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества», – цитирует министра Голос Америки.

Тем временем американские официальные лица считают, что улучшению двусторонних отношений препятствует агрессивная политика Москвы.

Кстати, та самая "агрессивная политика Москвы" мешает РФ трезво посмотреть на ситуацию в Беларуси и отказаться от поддержки преступного режима, начав диалог с представителями беларусского народа в лице Светланы Тихановской.

Но вместо этого в РФ с настойчивостью идиота продолжают повторять мантры о "цветной революции" и называть узурпировавший власть режим Лукашенко "лигитимным".


"Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Беларуси", - заявил Лавров уже в интервью ТАСС.

Он утверждает, что "разделяй и властвуй" - это "постулат, используемый историческим Западом", а не нынешней Россией.

При этом, по его словам, в Москве исходят из того, что "судьбу Беларуси будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы", забывая, что главный легитимный представитель беларусского народа Светлана Тихановская изгнана из страны, а Россия на данном этапе поддерживается практически никем не признанный в мире нелегитисный режим.
"Белоруский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]