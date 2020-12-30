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Команда Трампа не оставила попыток оспорить результаты выборов

Предвыборная команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подала в Верховный суд США иск с просьбой пересмотреть результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов в штате Висконсин, сообщило издание The Hill, пишет "Интерфакс".



Основанием было выдвинуто обвинение в мошенничестве с голосованием по почте и открепительными бюллетенями.

В данном случае кампания Трампа оспаривает решение Верховного суда штата Висконсин, принятое в начале декабря, подтвердившее итоги выборов. Коллегия выборщиков также проголосовала за утверждение результатов выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, а Верховный суд США ранее уже отклонил два иска о пересмотре итогов выборов в колеблющихся штатах.

Как сообщалось, ранее Трамп обратился с призывом к сенаторам - членам Республиканской партии вступить в борьбу за итоги выборов главы государства.

"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", - написал Трамп в твиттере.

По его словам, есть "неопровержимые доказательства" мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена, а также обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".

В то же время, ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов. Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив победу Байдена.
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