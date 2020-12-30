+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Адвокат Бабарико впервые за три недели встретился с подзащитным

Адвокат экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский впервые за три недели смог встретиться с подзащитным.


"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно", - говорится в сообщении в телеграм-канале Лаевского.

Адвокат отметил, что "Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться".

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа.

В ноябре КГБ сообщил, что завершено предварительное расследование в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанка". В частности, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]