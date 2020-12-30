







Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд, комментируя итоги уходящего года.









По его словам, 2020-й год выдался очень не простым.

«Год с самого начала не удался. В феврале к нам пришёл Covid – 19 и до сей поры уходить не желает, собирая свою смертельную жатву в нашей стране», - отметил он.





Вслед за этим, добавил Новосяд, рухнул курс рубля - и возвращаться к первоначальной отметке не торопится.





«Затем подкрались незаметно выборы, которые многим избирателям открыли глаза на белорусскую действительность, а властям “вочи заплющило”. И лишь Рождественские праздники приостановили до весны уличные протесты в обществе, которые стали гражданскими», - указал он.





«Изюминкой на торте», считает политик, стало открытие в стране Островецкой атомной электростанции.





«В общем и целом правильно будет сказать, что год 2021-й год будет ведомым годом 2020, которому явно 365 дней оказалось крайне мало», - подытожил он.