Экс-депутат: Выборы президента открыли избирателям глаза на белорусскую действительность
2020-й год «удался» для Беларуси во всех смыслах.
Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд, комментируя итоги уходящего года.
По его словам, 2020-й год выдался очень не простым.
«Год с самого начала не удался. В феврале к нам пришёл Covid – 19 и до сей поры уходить не желает, собирая свою смертельную жатву в нашей стране», - отметил он.
Вслед за этим, добавил Новосяд, рухнул курс рубля - и возвращаться к первоначальной отметке не торопится.
«Затем подкрались незаметно выборы, которые многим избирателям открыли глаза на белорусскую действительность, а властям “вочи заплющило”. И лишь Рождественские праздники приостановили до весны уличные протесты в обществе, которые стали гражданскими», - указал он.
«Изюминкой на торте», считает политик, стало открытие в стране Островецкой атомной электростанции.
«В общем и целом правильно будет сказать, что год 2021-й год будет ведомым годом 2020, которому явно 365 дней оказалось крайне мало», - подытожил он.
09:57 30/12/2020
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