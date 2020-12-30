







"Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.





Исключение могут составлять публикации произведений классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины, отмечается в сообщении пресс-службы.





"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении", - подчеркивается в заявлении.





Кроме того, НСПУ будет требовать от своих членов не участвовать в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран из перечня.