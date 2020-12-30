+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусский хурал: кто попадет на Всебелорусской собрание на примере Брестской области

В Брестской области 29 декабря началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля 2021 года. Нашу область представят 310 человек, сообщил БелТА председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.



Делегатов выдвигают городские и районные Советы депутатов. 29 декабря своих представителей выдвинул Брестский городской Совет депутатов. В целом делегация будет представлена работниками всех сфер: от сельского хозяйства и промышленности до госслужащих.

«До 70% делегатов – это депутаты Советов разных уровней, начиная от сельских, районных, а также городских и областного Совета. Более 30% участников собрания составят представители основных, самых крупных общественных организаций – ветеранские, БРСМ, профсоюзы, «Белая Русь». Делегатов будет 310 человек. Плюс небольшое количество приглашенных от нашей области», – сказал Лис.

Приглашенными будут кураторы региона от республиканских органов госуправления и представители правоохранительного блока.

Если это заявка на "диалог и дискуссию", как обещал Лукашенко, то говорить и спорить ему придется самому с собой.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]