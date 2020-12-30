







Делегатов выдвигают городские и районные Советы депутатов. 29 декабря своих представителей выдвинул Брестский городской Совет депутатов. В целом делегация будет представлена работниками всех сфер: от сельского хозяйства и промышленности до госслужащих.





«До 70% делегатов – это депутаты Советов разных уровней, начиная от сельских, районных, а также городских и областного Совета. Более 30% участников собрания составят представители основных, самых крупных общественных организаций – ветеранские, БРСМ, профсоюзы, «Белая Русь». Делегатов будет 310 человек. Плюс небольшое количество приглашенных от нашей области», – сказал Лис.





Приглашенными будут кураторы региона от республиканских органов госуправления и представители правоохранительного блока.





Если это заявка на "диалог и дискуссию", как обещал Лукашенко, то говорить и спорить ему придется самому с собой.