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Без банкета: гости инаугурации Байдена останутся без обеда

Традиционный обед для гостей церемонии инаугурации отменили в связи с распространением коронавируса.

Фото: Reuters

Традиционного обеда на Капитолийском холме на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет из-за пандемии коронавируса, сообщили во вторник в объединенном комитете конгресса по инаугурационной церемонии.

"Здоровье и безопасность гостей церемонии остается главным приоритетом в ходе всего процесса планирования", – заявили в комитете.

Там также отметили, что в связи с этим принято решение не организовывать для присутствующих традиционный инаугурационный обед.

Церемония, которая состоится 20 января следующего года, будет ограниченной по масштабу, в частности без парада, и с жесткими требованиями к соблюдению мер безопасности.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января.
sputnik.by
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