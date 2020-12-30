Без банкета: гости инаугурации Байдена останутся без обеда

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Традиционного обеда на Капитолийском холме на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет из-за пандемии коронавируса, сообщили во вторник в объединенном комитете конгресса по инаугурационной церемонии.





"Здоровье и безопасность гостей церемонии остается главным приоритетом в ходе всего процесса планирования", – заявили в комитете.





Там также отметили, что в связи с этим принято решение не организовывать для присутствующих традиционный инаугурационный обед.





Церемония, которая состоится 20 января следующего года, будет ограниченной по масштабу, в частности без парада, и с жесткими требованиями к соблюдению мер безопасности.





Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января.







