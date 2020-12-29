



— Уже некоторое время в Беларуси не было таких масштабных акций протеста, которые мы видели в первые месяцы после выборов. Люди смирились с тем, что Лукашенко остался у власти, или есть какие-то другие причины?





— Давайте будем реалистами. Прежде всего тяжело себе представить, что на протяжении уже пятого месяца в одной стране могут проходить масштабные акции, на которые собираются сотни тысяч или миллион человек, как это было в августе, в сентябре и даже в октябре.





Опять же, есть условия погодные, пандемия, которая, к сожалению, все больше и больше развивается в нашей стране, и та система подавления, репрессии, которые осуществляет власть в отношении мирных граждан.





Мы неоднократно повторяем эту цифру, но это необходимо говорить и повторять: более 32 тысяч граждан нашей страны на протяжении более четырех месяцев были подвергнуты арестам и задержаниям. Это как полмиллиона граждан Российской Федерации. То есть цифры ужасающие.





Сколько уволено, потеряло работу, было вынуждено уехать за границу, до сих пор никто не знает. Украина представила данные, что 75 тысяч белорусов якобы выехало на территорию Украины. Сколько уехало в Россию, в Польшу, в Литву, в Латвию – это тысячи граждан.





Так что система подавления приводит к тому, что граждане, может быть, в меньшей степени выходят на улицы. Хотя я абсолютно убежден, что протест не сдулся, каждое воскресенье – да и не только в воскресенье, но и в субботу, и в понедельник, и в пятницу – мы видим сотни мест в разных уголках нашей страны, где люди выходят и проявляют свой протест очень активно, мирно продолжают высказывать свою точку зрения. Так что белорусы не сдаются.





— Очень часто мы слышим про некое партизанское движение. Как вам кажется, в чем оно будет в первую очередь заключаться?





— Партизанское движение уже имеет место быть, когда мы можем увидеть флаги где-то возле проезжей части, возле дороги в лесу, когда люди выходят в различных уголках, может быть, не на центральных улицах, фотографируются, устраивают флешмобы, постановочные номера, снимают это на дроны, с камер, с возвышенности. То есть это различные акции. В этом, наверное, и заключается партизанское движение.





Белорусы, осуществляя партизанское движение, в том числе выходят на акции, когда, к сожалению, власти вынуждены реагировать задержаниями в отношении наших граждан. Мы знаем, что в предыдущие месяцы порядка тысячи человек умудрялись силовики задерживать на акциях мирного протеста в Беларуси.





Сейчас благодаря дворовой активности наблюдаются определенные изменения тактики. Например, вчера были представлены данные, что порядка 30 человек было задержано. Так что уменьшилось и количество негативных актов в отношении тех, кто принимает участие в акциях.





Кстати, в преддверии Нового года. У нас, у белорусов, есть такая традиция, я думаю, что и у многих россиян, в постсоветских республиках, мы встречаем Новый год семьей, в доме, в 12 часов. А после Нового года мы выходим на улицу гулять. Я помню, в детстве мы обязательно ходили на елку, которая была рядом с нашим домом.





Я уверен, что большинство белорусов, очень многие белорусы выйдут на елки в своих городах – на центральные, районные, близлежащие. А у нас населенных пунктов в Беларуси более 23 тысяч. Можно себе представить, что возле каждой елки будет стоять сотрудник ОМОНа? Я себе это слабо представляю.









— Как бы не стали задерживать Дедов Морозов в бело-красно-белой символике.





— К сожалению, уже парня задержали за то, что у него прическа была выкрашена в бело-красно-белый цвет, и это послужило фактом применения к нему административного наказания. Власть может, конечно, опускаться до абсурда. Но Новый год – это наш праздник, потому что этот Новый год – новый год новой Беларуси.





— Лукашенко озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания – 11-12 февраля. Ожидается, что там будут представлены изменения в Конституцию. Чего стоит ожидать?





— Прежде всего надо разобраться с этим собранием. Это неконституционное мероприятие, которое не предусмотрено действующей Конституцией Республики Беларусь. Решение о его проведении принимает нелегитимный [президент], повестку дня определяет нелегитимный, кого избирают – определяет нелегитимный.





После того как будет принято соответствующее решение на собрании, реализовывать его будет по указанию нелегитимного такая же нелегитимная власть. Так что это фактически собрание нелегитимного с нелегитимным о нелегитимности.





Сколько бы мы здесь слов ни употребляли, мы понимаем, что это все фейк, это бутафория, фактически театр одного актера, который пытается себя спозиционировать как человек, имеющий общественное, народное доверие. Но если мы посмотрим, по крайней мере, мне не удалось найти в открытых источниках порядок избрания, выдвижения делегатов на Всебелорусское собрание. А уже объявлено, что собрание проводится, завтра якобы стартует процесс.





И мы прекрасно знаем (из своего опыта бюрократического, к сожалению, я знаю) о том, что уже все делегаты определены. Это будут депутаты, которые были назначены Лукашенко в Палату представителей, члены Совета республики, которые также были назначены Лукашенко, местные начальники.





То есть всякого уровня начальники, назначенные самим же Лукашенко, соберутся на это так называемое Всебелорусское собрание. Но никакой всебелорусский характер там не будет иметь места.





Можем предположить, что Лукашенко поставит вопрос о Конституции. Возможно, там будут приняты какие-то рекомендательные решения. Но эти решения в последующем надо будет провести через референдум. А тут возникают огромные проблемы у Лукашенко.





Как сформировать ЦИК с Ермошиной во главе, который примет народ? Невозможно. Участковые комиссии – а кто в них будет записываться после того, что было сотворено на выборах 9 августа?





Провести референдум сегодня для Лукашенко нереально. Соответственно, изменить Конституцию нереально. Поэтому Лукашенко, скорее всего, будет играть в долгую и будет и дальше подставлять Россию, которая оказывает на него давление, что конституционная реформа и реальный диалог с народом – это главный способ выхода из той ситуации, которая сложилась.





Для нас же понятно, что главная проблема не в Конституции, главная проблема – в Лукашенко. Даже по этой Конституции страна сможет прожить полгода, год до принятия новой. Главное – если не будет узурпатора, руководителя военной хунты в нашей стране.



