Лукашенко сменил командование Военно-воздушными силами и войсками ПВО





Он уволил генерал-майора Сергея Труса с должности начальника Главного штаба — первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны в запас. При этом Трусу оставлено право ношения военной формы одежды и знаков различия.





На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, ранее занимавший должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО.





Новым заместителем командующего ВВС и войсками ПВО назначен полковник Дмитрий Михолап.